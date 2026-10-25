സഹോദരി ഷർമിളയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വീട് വിട്ടുനൽകാതെ ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി, ഇയാളെന്താ കംസനാണോ എന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു: ആന്ധ്രയിൽ വിവാദം
ജഗന് മോഹന് റെഡ്ഡിയുടെ നടപടിയെ കംസമാമനെ പോലെയാണ് ജഗന് പെരുമാറുന്നതെന്ന പരിഹാസത്തോടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിഡിപി നേതാവുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പ്രതികരിച്ചത്.
വൈ.എസ്.ആര് കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടി (YSRCP) അധ്യക്ഷന് വൈ.എസ് ജഗന് മോഹന് റെഡ്ഡിയും സഹോദരിയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയുമായ വൈ.എസ് ഷര്മിളയും തമ്മിലുള്ള കുടുംബ തര്ക്കം ആന്ധ്രാ രാഷ്ട്രീയത്തില് വന് കൊടുങ്കാറ്റാകുന്നു. ഷര്മിളയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ബെംഗളുരുവിലെ വീട് ജഗന് മോഹന് റെഡ്ഡി വിട്ടുനല്കാത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങള്ക്കിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജഗന് മോഹന് റെഡ്ഡിയുടെ നടപടിയെ കംസമാമനെ പോലെയാണ് ജഗന് പെരുമാറുന്നതെന്ന പരിഹാസത്തോടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിഡിപി നേതാവുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പ്രതികരിച്ചത്.
ബെംഗളൂരുവിലെ യലഹങ്കയിലുള്ള അന്തരിച്ച മുന് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ വസതിയിലാണ് ഷര്മിള വിവാഹം നടത്താന് ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാല് സഹോദരനായ ജഗന് മോഹന് റെഡ്ഡി സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും സ്വകാര്യതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീട് വിട്ട് നല്കാന് വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. കാറ്റരര്മാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫര്മാരുമടക്കം അനവധി പേര് വീടിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തുന്നത് പിന്നീട് കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്നാണ് ജഗന് മോഹന് റെഡ്ഡിയുടെ വാദം. ബെംഗളുരുവിലെ ഹൈദരാബാദിലെ ലോട്ടസ് പോണ്ടിലുള്ള വീട് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഷര്മിളയ്ക്കയച്ച കത്തില് ജഗന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
അതേസമയം ഒരു സഹോദരനെന്ന നിലയിലും നേതാവെന്ന നിലയിലും ജഗന് മോഹന് പൂര്ണപരാജയമാണെന്നും സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പോലും തടസ്സം നില്ക്കുന്ന ജഗന്റെ മനോഭാവം ജനങ്ങള് മനസിലാക്കണമെന്നും ടിഡിപി നേതാവും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തുറന്നടിച്ചു. കംസമാമനാണോ ജഗന് എന്ന പരിഹാസവും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഉയര്ത്തി. വൈഎസ്ആറിന് ഇതിലധികം വലിയ സുരക്ഷാഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ആ വീട്ടില് വെച്ച് വിവാഹങ്ങള് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യവും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എടുത്തുപറഞ്ഞു.ALSO READ: പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്, പീസ് ബോണ്ടിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് ഐസ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറ