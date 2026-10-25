പീഡന പരാതികള് പാര്ട്ടി യോഗങ്ങളില് ചര്ച്ചയാക്കില്ല; ഇന്റേണല് കംപ്ലൈന്റ് കമ്മിറ്റികള് ശക്തമാക്കാന് സിപിഐഎം
തിരുവനന്തപുരം : സി.പി.ഐ.എം നേതാക്കള്ക്കെതിരെ ഉയര്ന്നുതരുന്ന പീഡന പരാതികള് പാര്ട്ടി യോഗങ്ങളില് പരസ്യമായി ചര്ച്ച ചെയ്യാതെ പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് തന്നെ രഹസ്യമായി പരിഹരിക്കാന് നീക്കവുമായി സി.പി.ഐ.എം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാര്ട്ടിയിലെ ഇന്റേണല് കംപ്ലൈന്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ (ICC) പ്രവര്ത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതല് ശക്തമാക്കുന്നതിനുമായി പുതിയ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാന് സി.പി.ഐ.എം നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു.
പീഡന പരാതികള് പാര്ട്ടി ഘടകങ്ങളില് പൊതുവായി ചര്ച്ചയാക്കി വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് അന്വേഷണം നടത്തി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ചുമതല ഐ.സി.സിക്കായിരിക്കുമെന്നുമാണ് പാര്ട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ നിലപാട്.
ടി.എന് സീമ അധ്യക്ഷയായി അഞ്ചംഗ സംസ്ഥാന സമിതി
ഐ.സി.സി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായ വഴികാട്ടല് നല്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന തലത്തില് അഞ്ചംഗ സമിതിക്ക് രൂപം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന് രാജ്യസഭാംഗം ടി.എന് സീമയാണ് അഞ്ചംഗ സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ ചെയര്പേഴ്സണ്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മുതല് കീഴ്ഘടകങ്ങള് വരെയുള്ള എല്ലാ പാര്ട്ടി ഘടകങ്ങളിലും പ്രത്യേക ഐ.സി.സികള് കൊണ്ടുവരാനാണ് തീരുമാനം. പ്രാദേശിക നേതാക്കള്ക്കോ ഒരു പ്രത്യേക ഘടകത്തിലെ അംഗങ്ങള്ക്കോ എതിരായ പരാതികള് അന്വേഷിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ഉപരി ഘടകത്തിലെ ഐ.സി.സി ആയിരിക്കും.
ഇന്റേണല് കംപ്ലൈന്റ് കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. പരാതികള് മാധ്യമങ്ങളിലോ പൊതുസമൂഹത്തിലോ എത്തി പാര്ട്ടിക്ക് അപകീര്ത്തിയുണ്ടാകുന്നത് തടയാനും പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായി തീര്പ്പാക്കാനുമാണ് ഈ ക്രമീകരണം. പാര്ട്ടിയുടെ തെറ്റുതിരുത്തല് നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനം.