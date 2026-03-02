തിങ്കള്‍, 2 മാര്‍ച്ച് 2026
മദ്യപിച്ച യാത്രക്കാരന്‍ ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട 19 വയസ്സുകാരി ശ്രീക്കുട്ടി ആശുപത്രി വിട്ടു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 2 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:39 IST)
കൊച്ചി: മദ്യപിച്ച യാത്രക്കാരന്‍ ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 19 കാരിയെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു.
തിരുവനന്തപുരം പാലോട് സ്വദേശിയായ ശ്രീക്കുട്ടി മാസങ്ങളായി കൊച്ചിയിലെ അമൃത ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് വീണതിന്റെ ആഘാതത്തില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മകളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും നഴ്സുമാര്‍ക്കും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ക്കും ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. 'എന്റെ മകള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ അവള്‍ സ്വയം നടക്കും. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി ശ്രീക്കുട്ടിയെ മലപ്പുറത്തെ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. തുടര്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി അവള്‍ക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടിവരും. തോളില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്,' ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.


