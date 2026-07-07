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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (15:21 IST)

ജയിലിൽ ഇടുമെന്ന് എസ് ഐ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അൻസിബയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ലക്ഷ്മിപ്രിയ!

Ansiba Hassan
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (15:21 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (15:18 IST)
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അന്‍സിബ ഹസന്റെ പരാതിയില്‍ നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത സംഭവത്തിലെ എഫ്‌ഐആറിലെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് എസ് ഐയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ അന്‍സിബയെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ ചോദ്യം ചെയ്തതായി എഫ്‌ഐആറില്‍ പറയുന്നു. അന്‍സിബ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ എസ് ഐ രേഷ്മ, ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ജയേഷ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
 
ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ പരാതിയില്‍ അന്‍സിബയെ ജയിലിലിടുമെന്ന് എസ് ഐ രേഷ്മ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. സ്റ്റേഷനില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി തടഞ്ഞുവെച്ചു. സ്റ്റേഷന്‍ റെക്കോര്‍ഡില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചു. അന്‍സിബ പറഞ്ഞതില്‍ വിരുദ്ധമായ രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിച്ചെന്നും എഫ്‌ഐആറില്‍ പറയുന്നു. ഒരു വ്യാജപരാതിയുടെ പേരില്‍ തന്നെ സ്റ്റേഷനില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി മണിക്കൂറുകളോളം അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും എസ്‌ഐയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ലക്ഷ്മിപ്രിയ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്‌തെന്നുമാണ് അന്‍സിബയുടെ പരാതി. ആദ്യം ഈ പരാതി പോലീസ് തള്ളിയെങ്കിലും പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് അന്‍സിബ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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