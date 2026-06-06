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'എന്തിനാ സതീശാ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത്'; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനിൽ അടിതെറ്റി സർക്കാർ
'മുഖ്യമന്ത്രി പിള്ളേരെ പറ്റിച്ചു' എന്നാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം ഇൻഫ്ളുവൻസർമാരുടെയും ട്രോൾ
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അനുവദനീയമായ മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ അല്ലാതെ യുവാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ പുതിയ മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ട്രോളുകൾ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയത്.
വാഹന മോഡിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 18 തരം മോഡിഫിക്കേഷൻ അനുവദിക്കാമെന്നാണ് ഗതാഗത കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ അനുവദനീയമാണ്. 'ഇതാണോ മുഖ്യമന്ത്രി തങ്ങൾക്കു ഉറപ്പ് നൽകിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ' എന്നാണ് യുവാക്കളടക്കം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്നത്.
'മുഖ്യമന്ത്രി പിള്ളേരെ പറ്റിച്ചു' എന്നാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം ഇൻഫ്ളുവൻസർമാരുടെയും ട്രോൾ. നേരത്തെ സതീശനെ പിന്തുണച്ച ഇൻഫ്ളുവൻസർമാർ അടക്കം ഇപ്പോൾ മറുകണ്ടം ചാടിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി നാല് വോട്ടിനു വേണ്ടി നുണ പറഞ്ഞെന്ന് പോലും പരിഹാസമുണ്ട്.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.