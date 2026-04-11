'ആട്ടിന്‍തോലിട്ട ചെന്നായ്ക്കള്‍': സഭാ അവഹേളനത്തിന് പിസി ജോര്‍ജിനെയും ഷോണ്‍ ജോര്‍ജിനെയും വിമര്‍ശിച്ച് വിഡി സതീശന്‍

VD Satheesan
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:58 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കും ദീപിക പത്രത്തിനുമെതിരെ പി.സി. ജോര്‍ജും മകനും നടത്തിയ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അപലപനീയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍. ബിജെപി നേതൃത്വം ഈ ആക്രമണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍ നേടുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ട്ടി 'ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തില്‍' പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

'ക്രിസ്ത്യന്‍ സമൂഹത്തെ ആക്രമിക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ മതേതര കേരളം ആ നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. സഭയെയും ദീപിക പത്രത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ യുഡിഎഫ് തീര്‍ച്ചയായും മുന്‍പന്തിയിലായിരിക്കും. പി.സി. ജോര്‍ജും മകനും നടത്തിയ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ ബിജെപി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം.' സംഘപരിവാറിനെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് സതീശന്‍ അവരുടെ സംഘടനകളെ 'ആട്ടിന്‍തോല്‍ ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കള്‍' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

രാജ്യത്തുടനീളം ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടയാടുന്നവര്‍ വോട്ട് തേടാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം കേക്കുമായി അരമനയില്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, എന്നാല്‍ അത്തരം തന്ത്രങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം കേരളീയ സമൂഹത്തിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭീഷണികളിലൂടെയും ദുരുപയോഗത്തിലൂടെയും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ട കേരളത്തില്‍ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിഗമനം ചെയ്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


