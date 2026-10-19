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  4. Protest in france spread across europe french president warns protesters
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (11:45 IST)

ഫ്രാൻസിലെ പ്രതിഷേധം യൂറോപ്പാകെ പടരുന്നു, കടുത്ത നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മാക്രോൺ, പ്രശ്നം കുടിയേറ്റക്കാരെന്ന് ട്രംപ്

വലിയ തോതില്‍ സേനകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിച്ചത്.

France Protests, Europe Protests, Students protests, Immigrants, Donald Trump
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (11:48 IST)
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ഫ്രാന്‍സില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭമായി തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം യൂറോപ്പാകെ പടരുന്നു.  ഇറ്റലി, അല്‍ബേനിയ, ബെല്‍ജിയം,പോര്‍ച്ചുഗല്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായ സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ റാലികളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ഇറ്റലിയിലെ മിലാനില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യാപകമായ സംഘര്‍ഷമാണുണ്ടായത്. ഫ്രാന്‍സില്‍ പാരീസ് അടക്കമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപകമായ അക്രമസംഭവങ്ങളാണുണ്ടായത്. കടകള്‍ പലതും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മറവില്‍ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. വലിയ തോതില്‍ സേനകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിച്ചത്. ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നവര്‍ കടുത്ത നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.
 
 അതേസമയം യൂറോപ്പിനെയും ഫ്രാന്‍സിനെയും തകര്‍ക്കുന്നത് കുടിയേറ്റക്കാരാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. യൂറോപ്പിലെ സംഭവങ്ങള്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് പാഠമാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളായി ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ പിന്നീട് ജീവിതചിലവുകള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെതിരായ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളായി മാറുകയായിരുന്നു. ഫ്രാന്‍സില്‍ ആളിക്കത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടരുന്നതാണ് നിലവിലെ കാഴ്ച.
 
 ഇറ്റലിയില്‍ ഇന്‍ പിയാസ എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃതത്തില്‍ നടന്ന സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഒടുവില്‍ ആക്രമാസക്തമായത്. മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പോലീസിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ബാരിക്കേഡിന് തീയിടുകയുമായിരുന്നു. പോലീസ് കണ്ണീര്‍വാതകവും ജലപീരങ്കിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. പോര്‍ച്ചുഗലില്‍ ഭവന ലഭ്യതക്കുറവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളവുമാണ് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയത്. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് വീട് എന്ന അവകാശം ഇല്ലാതെയാവുകയാണെന്ന് സമരക്കാര്‍ പറയുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളവും പെന്‍ഷനുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍. 
 
ബെല്‍ജിയത്തില്‍ വിദ്യഭ്യാസ പരിഷ്‌കരണവും ബജറ്റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുമെല്ലാമാണ് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. അല്‍ബേനിയയില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മയും വിദ്യഭ്യാസരംഗത്തെ മോശം സാഹചര്യങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാന്‍സില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലക്ഷങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വലിയ തോതിലാണ് പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. സംഘര്‍ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്രാന്‍സില്‍ ഉടനീളം 1800 പേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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