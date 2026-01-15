സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 15 ജനുവരി 2026 (10:15 IST)
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയില് ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസിലും തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. നിലവില് കട്ടിള പാളി കടത്തിയ കേസില് അറസ്റ്റിലായി ജയിലില് കഴിയുന്ന തന്ത്രിയെ ജയിലിലെത്തിയാവും എസ്ഐടി സംഘം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. തന്ത്രിക്ക് തട്ടിപ്പില് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് എസ്ഐടി കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയില് നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ട്. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിച്ചിരുന്നു
അതേസമയം ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നിവേദിച്ച നെയ്യ് (അടിയാശിഷ്ടം നെയ്യ്) വില്പനയില് നടന്ന വന് ക്രമക്കേട് വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആന്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോ അന്വേഷിക്കും. 2025 നവംബര് 17 നും 2026 ജനുവരി 2 നും ഇടയിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാലയളവില് 35,000 ത്തിലധികം നെയ്യ് പാക്കറ്റുകള് ശരിയായ കണക്കില്ലാതെ വിറ്റഴിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി 35 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ദുരുപയോഗം നടന്നു.
ക്രമക്കേടിന്റെ വ്യാപ്തി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ശബരിമല സ്പെഷ്യല് കമ്മീഷണറും ദേവസ്വം വിജിലന്സും സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിജിലന്സ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. അന്വേഷണം നടത്താന് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കാന് കോടതി വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമായിരിക്കും അന്വേഷണം നടത്തുക. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തിലായിരിക്കും അന്വേഷണം.