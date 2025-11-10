തിങ്കള്‍, 10 നവം‌ബര്‍ 2025
റെയില്‍വേയുടെ കുട്ടികളുടെ ടിക്കറ്റ് നയം: കുട്ടികളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് നിയമങ്ങള്‍

അതിനാല്‍, ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ ചൈല്‍ഡ് ടിക്കറ്റ് നയത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 10 നവം‌ബര്‍ 2025 (19:26 IST)
ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര അവധി ദിനങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ നിരവധി യാത്രക്കാര്‍ കുട്ടികളോടൊപ്പം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ജനപ്രിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാതെ തന്നെ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം. എന്നാല്‍ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് . അതിനാല്‍ യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് മാതാപിതാക്കള്‍ കുട്ടികളുടെ നിരക്ക് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം ഇവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ബെര്‍ത്ത് ആവശ്യമില്ല.

5 മുതല്‍ 12 വയസ്സിന് താഴെ വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ബെര്‍ത്ത്/സീറ്റ് ആവശ്യമില്ലങ്കില്‍ കുട്ടികളുടെ നിരക്കും പ്രത്യേക ബെര്‍ത്ത്/സീറ്റ് വേണമെങ്കില്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുള്ള നിരക്കും ആയിരിക്കും. 12 വയസ്സും അതിനുമുകളിലുമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക്
മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുള്ള നിരക്കും ഈടാക്കുന്നു.


