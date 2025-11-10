തിങ്കള്‍, 10 നവം‌ബര്‍ 2025
ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്‌കൂട്ടറിന് ഹെല്‍മറ്റ് വയ്ക്കാത്തതിന് 21 ലക്ഷം പിഴ! കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

യുവാവ് രസീത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 10 നവം‌ബര്‍ 2025 (17:34 IST)
ലഖ്നൗ: ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള സ്‌കൂട്ടറിന് ഹെല്‍മെറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചതിന് 21 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി പോലീസ്. യുവാവ് രസീത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചു. സംഭവം പെട്ടെന്ന് വൈറലായി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുസാഫര്‍നഗറിലാണ് സംഭവം.

ന്യൂ മണ്ടി പ്രദേശത്ത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് യുവാവിനെ തടഞ്ഞു. ഹെല്‍മെറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചതിനും ആവശ്യമായ വാഹന രേഖകള്‍ കൈവശം വയ്ക്കാത്തതിനും അയാള്‍ക്ക് പിഴ ചുമത്തി. എന്നാല്‍ രസീതില്‍ പിഴ തുക കണ്ടപ്പോള്‍ അയാള്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി അതില്‍ 20,74,000 രൂപ പിഴ കാണിച്ചിരുന്നു. താമസിയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. സെക്ഷന്‍ നമ്പറും പിഴ തുകയും എഴുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അബദ്ധത്തില്‍ അവ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതായിരിക്കാമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മുസാഫര്‍നഗര്‍ ട്രാഫിക് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അതുല്‍ ചൗബെ പറഞ്ഞു.

മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 207 പ്രകാരമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സെക്ഷന്‍ നമ്പര്‍ 207 ന് ശേഷം 'എംവി ആക്ട്' എന്ന് എഴുതാന്‍ മറന്നു. തല്‍ഫലമായി '207' ഉം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പിഴ തുകയായ 4,000 രൂപയും ഒരുമിച്ച് എഴുതി, 20,74,000 രൂപയായി. യുവാവ് യഥാര്‍ത്ഥ പിഴയായ 4,000 രൂപ മാത്രം അടച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.


