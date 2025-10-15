സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 15 ഒക്ടോബര് 2025 (19:20 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പുന്നമൂട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില്
വിദ്യാര്ത്ഥി സ്കൂള് പരിസരത്ത് കുരുമുളക് സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് പത്ത് വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും രണ്ട് അധ്യാപകരെയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നേമം പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥി സ്കൂള് കാമ്പസിനുള്ളില് കുരുമുളക് സ്പ്രേ കൊണ്ടുവന്ന് ഫാനിനടിയില് ഒഴിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ഇത് മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കിടയിലെ അസ്വസ്ഥതയെത്തുടര്ന്ന് പ്രശ്നം പരിശോധിക്കാന് എത്തിയ അധ്യാപകര്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിട്ടു.
കുറ്റം ചെയ്യാനോ വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നതിനാല് കൂടുതല് നിയമനടപടികള് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് നേമം എസ്എച്ച്ഒ പറഞ്ഞു. സുഖമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് കല്ലിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്കൂളില് നിന്ന് അവരെ ജനറല് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തുടര്ന്ന് അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.വിദ്യാര്ത്ഥികളും അധ്യാപകനും നിലവില് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അവര്ക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് എംസിഎച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.
സംഭവം നടന്നപ്പോള് ഇന്റര്വെല് ആയതിനാല് നിരവധി വിദ്യാര്ത്ഥികള് ക്ലാസ് മുറിക്ക് പുറത്തായിരുന്നുവെന്ന് സ്കൂള് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അറിയിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള റീജിയണല് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് സ്കൂള് അധികൃതരില് നിന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് തേടി.