ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (11:36 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയെത്തുടര്ന്ന് പുതിയ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും മന്ത്രിസഭയും ഇതുവരെ അധികാരമേറ്റിട്ടില്ലാത്തതിനാല് കേരള എസ്എസ്എല്സി പരീക്ഷാ ഫല പ്രഖ്യാപനം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. മെയ് 15 വെള്ളിയാഴ്ച ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് മുന് സര്ക്കാരിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പ്രഖ്യാപനം ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തതുപോലെ നടക്കുമോ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മൂല്യനിര്ണ്ണയവും മറ്റ് അനുബന്ധ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം പരീക്ഷാ ബോര്ഡ് ബുധനാഴ്ച യോഗം ചേരും.
ഫലങ്ങള്ക്ക് ബോര്ഡ് അന്തിമ അംഗീകാരം നല്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബോര്ഡ് മീറ്റിംഗിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔപചാരിക നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കാന് ഒരു ദിവസം കൂടി വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ആ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് പരീക്ഷാഭവന് പതിവ് നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പുതിയ സര്ക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഇല്ലാത്തതിനാല് ആരാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അന്നത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയാണ് എസ്എസ്എല്സി ഫലങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ വര്ഷവും ഇതേ ക്രമീകരണം പാലിക്കുമോ എന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. മുന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി കെ വാസുകിയെ ഇപ്പോള് ലോക് ഭവനിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവില് ഷര്മിള മേരി ജോസഫ് ഐഎഎസ് ആണ് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര് എന്എസ്കെ ഉമേഷും സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.