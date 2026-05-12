ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026
റാപിഡോ ഊബർ ബൈക്ക് ടാക്സികൾക്ക് എംവിഡിയുടെ പണിവരുന്നു, നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി

തിരുവനന്തപുരം| ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (10:36 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ബൈക്ക് ടാക്‌സി സര്‍വീസുകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്. സ്വകാര്യ രജിസ്‌ട്രേഷനിലുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് യാത്രക്കാരെ കയറ്റി സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന്
വ്യക്തമാക്കി എംവിഡി . റാപിഡോ, ഊബര്‍ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ വഴി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബൈക്കുകള്‍ ഉടന്‍ ടാക്‌സി വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് എംവിഡിയുടെ നിര്‍ദേശം.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ബൈക്ക് ടാക്‌സി കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് എംവിഡി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. നിയമലംഘനം തുടരുകയാണെങ്കില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ടാക്‌സി ബൈക്ക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ഇനി കൂടുതല്‍ സമയം അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചത്.


നഗരങ്ങളില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ വേഗത്തിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയതോടെയാണ് ബൈക്ക് ടാക്‌സികള്‍ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്. ഗതാഗതക്കുരുക്കുകള്‍ മറികടക്കാനും കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതിനാല്‍ യുവാക്കളും ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും ഈ സേവനം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓട്ടോ-ടാക്‌സി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തില്‍ എംവിഡി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടത്. ടാക്‌സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ക്ക് അതിവേഗ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിയമാനുസൃത അനുമതിയില്ലാതെ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബൈക്കുകള്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ കര്‍ശന നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും എംവിഡി വ്യക്തമാക്കി.


