ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (10:29 IST)
വടക്കന് ശ്രീലങ്കന് തീരത്തിന് സമീപം തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടാന് സാധ്യത. തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും കേരള തീരത്തോടു ചേര്ന്നുള്ള ലക്ഷദ്വീപിനും മുകളിലായി
ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ ന്യൂനമര്ദ കേന്ദ്രം മുതല് തെക്കന് തമിഴ്നാട് വഴി തെക്കന് ലക്ഷദ്വീപ് വരെ സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 1.5 മുതല് 4.5 കിലോമീറ്റര് വരെ ഉയരത്തില് ന്യൂനമര്ദപാത്തി നിലനില്ക്കുന്നു.
തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിലെ ചക്രവാതച്ചുഴി മുതല് തീരദേശ കര്ണാടക വഴി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാത്ത്വാഡ വരെ സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 0.9 കിലോമീറ്റര് ഉയരത്തില് മറ്റൊരു ന്യൂനമര്ദപാത്തിയും നിലനില്ക്കുന്നു. 2026 മേയ് 14 മുതല് 15 വരെ കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന്
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.
വ്യാഴാഴ്ച മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് എന്നീ
ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.