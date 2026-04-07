ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം അയോഗ്യത: എല്ലാ അപ്പീലുകളും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ജൂണ്‍ ഒന്നിന് പരിഗണിക്കും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:06 IST)
കൊച്ചി: എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം ഡയറക്ടര്‍മാരെ അയോഗ്യരാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ യോഗം പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എം.എന്‍. സോമനും ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി അരയക്കണ്ടി സന്തോഷും ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കി. മാര്‍ച്ച് 12 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിന് മറുപടിയായി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന് ഈ അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. നേരത്തെ യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയും വെവ്വേറെ അപ്പീലുകള്‍ നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ആ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു.

ഈ സ്റ്റേയുടെ ഫലമായി, നിലവിലെ ഭാരവാഹികള്‍ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ തുടരും. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അപ്പീലുകളും ജൂണ്‍ 1 ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെന്‍ സെന്‍, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാംകുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഒരുമിച്ച് കേള്‍ക്കും. കമ്പനി നിയമപ്രകാരം തുടര്‍ച്ചയായ വാര്‍ഷിക വരുമാന-ചെലവ് കണക്കുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തതിനും ഡയറക്ടര്‍ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ നമ്പര്‍ (ഡിഐഎന്‍) കൈവശം വയ്ക്കാത്തതിനും ഡയറക്ടര്‍മാരെ സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ആദ്യം അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ യോഗത്തിന്റെ രേഖകള്‍ പത്ത് വര്‍ഷമായി ഹൈക്കോടതി കസ്റ്റഡിയിലായതിനാലാണ് ഫയലിംഗ് വൈകുന്നതെന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഐജിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് എടുത്തുകാട്ടി.

കൂടാതെ കേരള സര്‍ക്കാരിന് നിലവില്‍ ഡിഐഎന്‍ നല്‍കാന്‍ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലെന്ന വാദത്തിന്റെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ സാധുത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്. കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിയായിരിക്കും തുടര്‍ന്നുള്ള എല്ലാ ഭരണപരമായ നടപടികളും.


