സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 4 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:46 IST)
കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണ മോഷണക്കേസില് പ്രതികളാരും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കേസില് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്ജികള് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിന് കുറച്ചുകൂടി സമയം നല്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറയുകയും ഉള്പ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നില് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉറപ്പുനല്കുകയും ചെയ്തു. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പേര് ഹര്ജികള് സമര്പ്പിച്ചു.
ദേവസ്വം ബോര്ഡിലെ ഉന്നതര്ക്കെതിരെ ശരിയായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ലെന്നും അന്വേഷണം സര്ക്കാര് സമ്മര്ദ്ദത്തിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചുള്ള ഹര്ജികള് പിന്നീടുള്ള വാദം കേള്ക്കലിനായി മാറ്റിവച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാത്തതിനാല് പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കടുത്ത വിമര്ശനം നേരിടുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ സ്വര്ണ്ണ മോഷണ കേസില് ശബരിമല മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് ഡി. സുധീഷ് കുമാറിന് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
നേരത്തെ ജനുവരി 29 ന് മുന് ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് എസ്. ശ്രീകുമാറിനും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കേസില് ജാമ്യം ലഭിച്ച ആദ്യ പ്രതി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബുവായിരുന്നു.