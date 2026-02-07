സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് യുഡിഎഫ് കണ്വീനറും ആറ്റിങ്ങല് എംപിയുമായ അടൂര് പ്രകാശിനെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. എസ് ഐ ടി നോട്ടീസ് നല്കിയാണ് അടൂര് പ്രകാശിനെ വിളിപ്പിച്ചത. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായുള്ള അടൂര് പ്രകാശിന്റെ ചിത്രങ്ങള് നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും അടൂര് പ്രകാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പോറ്റിയും അടൂര് പ്രകാശും തമ്മില് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ പിടികൂടാന് ഇഡി തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ജാമ്യം നേടി പുറത്ത് ഇറങ്ങിയാലുടന് ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് ഇന്ന് തന്നെ പോറ്റിക്ക് സമന്സ് അയക്കും. സമന്സ് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണസംഘം. സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡിക്ക് മുന്നില് ഹാജരായ ദേവസ്വം മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബുവിന്റെ മൊഴി പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയില് നിന്ന് തനിക്ക് യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അനധികൃതമായി ഒരു രൂപ പോലും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മുരാരി ബാബുവിന്റെ മൊഴി. സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് രേഖകളും ഹാജരാക്കാന് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം 9മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ആണ് മുരാരി ബാബുവിനെ ഇഡി വിട്ടയച്ചത്.