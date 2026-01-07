PV Anvar will not contest against Mohamed Riyas
മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്ന പി.വി.അന്വറിന്റെ വെല്ലുവിളി തണുക്കുന്നു. ബേപ്പൂരില് മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നാണ് അന്വറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്. പകരം ജയസാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമസഭാ സീറ്റ് യുഡിഎഫിനോടു ചോദിച്ചുവാങ്ങും.
മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ താന് മത്സരിക്കുമെന്ന് അന്വര് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മണ്ഡലത്തില് എല്ഡിഎഫ് അനുകൂല സാഹചര്യമാണെന്ന് മനസിലാക്കിയ ശേഷമാണ് പിന്മാറല്. എംഎല്എ, മന്ത്രി എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം മുഹമ്മദ് റിയാസ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. അതിനാല് ബേപ്പൂരില് യുഡിഎഫിനു പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നാണ് അന്വര് അണികളും കരുതുന്നത്.
2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് 82,165 വോട്ടുകളുമായാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ജയിച്ചത്. 28,747 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം റിയാസിനുണ്ടായിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിനു മേല്ക്കൈ ഉണ്ടായിട്ടും ബേപ്പൂരില് എല്ഡിഎഫാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് അന്വര് ബേപ്പൂരില് മത്സരിക്കാനില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.