അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമില്ല, ഓഫീസ് ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ച് വികെ പ്രശാന്ത്

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 7 ജനുവരി 2026 (11:11 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ആർ ശ്രീലേഖയുമായി തുടരുന്ന തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ ഓഫീസ് ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ച് വട്ടിയൂർക്കാവ് എംഎൽഎ
വികെ പ്രശാന്ത്. അനാവശ്യ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിസ്മൃതിയിലാക്കാനും അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഈ സന്ദർഭത്തെ പലരും വിനിയോഗിച്ചു. അക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിരുന്നുവെന്നും വിവാദങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമില്ലെന്നും മരുതംകുഴിയിൽ പുതിയ ഓഫീസിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വികെ പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഉചിതമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി 7 വർഷം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒരു തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാനാണ് എംഎൽഎ ഓഫീസുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. നിയമാനുസൃതമായിട്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്നത്. വാടക സംബന്ധിച്ച് പോലും വളരെ കുപ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടു. 25000 രൂപ എഴുതിവാങ്ങി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലൊക്കെ കുപ്രചരണം നടത്തി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു അലവൻസില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും വ്യാപകമായി പ്രചരണം നടന്നിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് സത്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എംഎൽഎ ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശാസ്തമംഗലം കൗൺസിലർ ആർ ശ്രീലേഖ
നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ശ്രീലേഖയുടെ വാർഡായ ശാസ്തമംഗലത്തെ കോർപറേഷൻ കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രശാന്തിന്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സ്ഥലസൗകര്യമില്ലെന്നും അതിനാൽ തന്റെ ഓഫിസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രശാന്ത് ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്നായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ ആവശ്യം.