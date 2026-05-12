ഈ നാല് ജില്ലകളിൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം: കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിപ്പ്

Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (17:15 IST)
നാല് ജില്ലകളിൽ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഭാഗികമായ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി തടസപ്പെടാൻ സാധ്യത.
പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ കോഴിക്കോട് 400 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫോർമർ പൂർണമായി ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ എഴ് ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നു (ചൊവ്വാ) മുതൽ ഏഴ് ദിവസക്കാലയളവിൽ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതായി കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു.