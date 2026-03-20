സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (10:28 IST)
കൊച്ചി: സുപ്രീം കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ നീണ്ട നിയമയുദ്ധം നടത്തിയിട്ടും കേരള സര്ക്കാരിന്റെ നവകേരള സര്വേയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കാനായില്ല. 95 ലക്ഷം വീടുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന സര്വേ 49.42 ലക്ഷം വീടുകളില് എത്തിയതിനു ശേഷം നിര്ത്തിവച്ചു. കാരണം 49.42 ലക്ഷം വീടുകളില് സര്വേ നടത്തിയ സര്ക്കാരിന് ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷം പ്രതികരണങ്ങള് മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ.
കണ്ണൂര് ജില്ല ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തി. 6.89 ലക്ഷം വീടുകളില് 5.76 ലക്ഷം വീടുകളിലേക്ക് സര്വേ സംഘങ്ങള് എത്തി. മലപ്പുറത്ത് 10.66 ലക്ഷം വീടുകള് എന്ന ലക്ഷ്യത്തില് 2.96 ലക്ഷം വീടുകളില് മാത്രമേ എത്തിയുള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരത്ത് 10.32 ലക്ഷം വീടുകള് എന്ന ലക്ഷ്യത്തില് 4.65 ലക്ഷം വീടുകളില് സര്വേ എത്തി. ഒക്ടോബര് 8 ന് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തെ തുടര്ന്നാണ് സര്വേ ആരംഭിച്ചത്. 20 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത്. സര്വേ നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ടിരുന്നു.
കെഎസ്യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മറ്റുള്ളവരും ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയില് ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യാന് കാരണമായി. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകാന് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് നേടുകയും ചെയ്തു. അതെ തുടര്ന്നാണ് സര്വേ വീണ്ടും നടത്തിയത്. എന്നാല് പ്രതികരണം കുറഞ്ഞതിനാല് സര്ക്കാര് തന്നെ സര്വേ നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.