പത്മ അവാര്‍ഡുകള്‍ നിരസിക്കുന്നത് സിപിഎമ്മിന്റെ ചരിത്രം; വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന് പത്മവിഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചത് സ്വാഗതം ചെയ്ത് കുടുംബം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 26 ജനുവരി 2026 (17:11 IST)
മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നല്‍കിയ പത്മവിഭൂഷണ്‍ പുരസ്‌കാരത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് (സി.പി.എം) സ്വാഗതം ചെയ്തു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ബഹുമതി സ്വീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി. പത്മ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് സി.പി.എമ്മിന്റെ നയമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുന്‍കാല സി.പി.എം നേതാക്കള്‍ പലതവണ അവ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച അച്യുതാനന്ദന്റെ മകന്‍ വി.എ. അരുണ്‍കുമാര്‍ അവാര്‍ഡ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അംഗീകാരത്തില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.

നരസിംഹറാവു സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത്, കേരളത്തിന്റെ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് പത്മവിഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയും ഇ.എം.എസും പുരസ്‌കാരം നിരസിച്ചു. 1996-ല്‍ ഐക്യമുന്നണി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജ്യോതി ബസുവിന് ഭാരതരത്ന നല്‍കാന്‍ പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് മുന്‍കൂട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു. അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ബസുവും പാര്‍ട്ടിയും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. അതിനാല്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയില്ല. അതുപോലെ ഐക്യമുന്നണി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സിപിഎം നേതാവ് ഹര്‍കിഷന്‍ സിംഗ് സുര്‍ജിത്തിന് പത്മവിഭൂഷണ്‍ നല്‍കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാല്‍ സിങ് പുരസ്‌കാരം നിരസിച്ചു.

2022-ല്‍ മുന്‍ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയ്ക്ക് പത്മഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചു. അതുപോലെ സി.പി.എം. നയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭട്ടാചാര്യയും പുരസ്‌കാരം നിരസിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം അവാര്‍ഡുകള്‍ക്കുള്ളതല്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ബഹുമതികള്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ സ്വീകരിക്കരുതെന്നുമുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് പാര്‍ട്ടി ഈ നിരസനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായതിനാല്‍, വി.എസിന് ലഭിച്ച ബഹുമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്‍ നിലപാട് പാര്‍ട്ടി പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചനകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.


