ശനി, 6 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ചോര്‍ന്ന തിയേറ്റര്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ 25,000 രൂപയ്ക്ക് വരെ വിറ്റു; മോഷ്ടിച്ചതാണോ അതോ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു

അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ സൈബര്‍ പോലീസ് തിയേറ്റര്‍ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 6 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (10:25 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്എഫ്ഡിസി തിയേറ്ററുകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോരുകയും പിന്നീട്
അവ അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ സൈബര്‍ പോലീസ് തിയേറ്റര്‍ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ദൃശ്യങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ചതാണോ അതോ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണോ എന്നതിലാണ് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാതി നല്‍കിയ കെഎസ്എഫ്ഡിസി ചെയര്‍മാന്‍ കെ. മധുവിനോട് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ദൃശ്യങ്ങള്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും അനുബന്ധ ടെലിഗ്രാം എക്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്എഫ്ഡിസി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ ആഭ്യന്തര സമിതി ഇതിനകം അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കെഎസ്എഫ്ഡിസി നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

കൈരളി, ശ്രീ, നിള തിയേറ്ററുകളില്‍ സിനിമ കാണാന്‍ എത്തിയ ആളുകളുടെ അനുചിതമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചോര്‍ന്ന വീഡിയോകളില്‍ കാണിക്കുന്നത്. കെഎസ്എഫ്ഡിസി ലോഗോയും തിയേറ്ററുകളുടെ വാട്ടര്‍മാര്‍ക്കും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായി കാണാം. പണമടച്ചുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലാണ് വീഡിയോകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഈ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ പങ്കിടുന്നുണ്ടെന്നും അവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ പണം നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റുകള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. വാങ്ങുന്നവര്‍ 25,000 രൂപ വരെ നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജില്‍ നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്തതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക അനുമാനം.

എന്നിരുന്നാലും തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇത് ചോര്‍ന്നതാണോയെന്നും ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാര്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സിസിടിവി സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ച ഏജന്‍സിയായ കെല്‍ട്രോണിനോട് എവിടെയാണ് തകരാര്‍ സംഭവിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ സിസിടിവി ക്ലൗഡ് പാസ്വേഡുകളും ഉടന്‍ മാറ്റാന്‍ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :