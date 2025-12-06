രേണുക വേണു|
Rahul Mamkootathil: പീഡനക്കേസില് അറസ്റ്റ് ഭയന്നു ഒളിവില് പോയ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയ്ക്കു ഇന്നു നിര്ണായകം. പത്താം ദിവസവും രാഹുല് ഒളിവില് തുടരുകയാണ്. ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് രാഹുലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒളിവില് കഴിയാന് രാഹുലിനു ഉന്നതന്മാരുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. പലതവണ രാഹുല് ഫോണും കാറും മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ മൊബൈല് ഇടയ്ക്കിടെ ഓണ് ആകുന്നതും അന്വേഷണസംഘത്തെ കുഴപ്പിക്കുന്നു. രാഹുല് ബെംഗളൂരുവില് തന്നെ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം കരുതുന്നത്.
തിരുവനന്തപരും പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യം തള്ളിയതോടെയാണ് രാഹുല് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് തടസമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യം തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ രാഹുലിനെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി കെപിസിസിയും അറിയിച്ചു.