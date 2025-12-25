എ കെ ജെ അയ്യർ|
Last Modified വ്യാഴം, 25 ഡിസംബര് 2025 (12:15 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ സി.പി.എം നേതാവ് പി കെ ശ്രീമതിയുടെ ബാഗ് കവർന്നു. ബീഹാറിലെ സമസ്തി പൂരിൽ നടക്കുന്ന മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു കവർച്ച. ബാഗിൽ നിന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങളും 40,000 രൂപയും മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റ് രേഖകളുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് സമസ്ത്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് സംഭവം.
ബാഗ് കവച്ച തനിക്ക് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച അനുഭവമായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ തലയ്ക്കടുത്തായാണ് ബാഗ് വെച്ചിരുന്നത് എന്നും എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ ബോഗിയില് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മറ്റു ചിലരുടെ പേഴ്സുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും ചെയിൻ വലിച്ചെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന് നോക്കുകയോ ഇടപെടുകയോ ചെയ്തില്ല. കൂടാതെ ടിടിയെ നോക്കിയപ്പോഴും കണ്ടില്ല. പിന്നീട് ഒരു പൊലീസുകാരനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും നിസ്സംഗതയോടെയാണ് പൊലീസുകാരൻ പ്രതികരിച്ചത് എന്നും ശ്രീമതി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഡിജിപിയെ വിവരം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡിജിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇടപെട്ടതോടെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പരാതി നല്കി എന്നും പി കെ ശ്രീമതി പറഞ്ഞു. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.