സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 5 ജനുവരി 2026 (09:21 IST)
സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം ബജറ്റിനുമുന്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. മാര്ച്ചില് പുതിയ ശമ്പളം നല്കുന്ന തരത്തിലാണ് നടപടികള് പുരോഗമിക്കുന്നത്. 2024 ജൂലായ് ഒന്നുമുതല് മുന്കാലപ്രാബല്യത്തോടെയാകും പരിഷ്കരണം. പങ്കാളിത്ത പെന്ഷന് പിന്വലിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്ഷേമ പെന്ഷന് വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. ഇടതുമുന്നണിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായ 2,500 രൂപ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷേമ പെന്ഷന് തുക എത്തിക്കണമെന്നാണ് സൂചന.
ശമ്പളപരിഷ്കരണ കമ്മിഷനു പകരം സര്ക്കാര് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ, ഉദ്യോഗസ്ഥസമിതി ഫോര്മുല തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയതീരുമാനം വന്നാലുടന് പ്രഖ്യാപനം നടക്കും. കഴിഞ്ഞ ശമ്പളപരിഷ്കരണ സമയത്ത് അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തിന്റ 1.37 മടങ്ങ് കണക്കാക്കി പുതിയ അടിസ്ഥാനശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് 27 ശതമാനം ക്ഷാമബത്തയും 10 ശതമാനം ഫിറ്റ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റും ചേര്ത്ത് 37 ശതമാനം വര്ധനയാണുണ്ടായത്. ഇത്തവണ 38 ശതമാനം വര്ധന വരുമെന്നാണ് സൂചന.
അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തിന്റെ 1.38 മടങ്ങായിരിക്കും പുതിയ അടിസ്ഥാനശമ്പളം. നിലവിലെ അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തെ 1.38 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാല് പുതിയ അടിസ്ഥാനശമ്പളം ലഭിക്കും. ഈ ഫോര്മുലയ്ക്ക് തത്ത്വത്തില് അംഗീകാരമായെന്നാണ് വിവരം. ഇതുപ്രകാരം 31,740 രൂപയായിരിക്കും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനശമ്പളം.