മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തർക്കങ്ങളില്ല, എം പിമാർ മത്സരിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം: കെ സി വേണുഗോപാൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 4 ജനുവരി 2026 (16:18 IST)
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി കോണ്ഗ്രസിനുള്ളില് തര്ക്കങ്ങളില്ലെന്ന് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്. നേതാക്കള് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്നും താന് അവസരങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുന്ന ആളല്ലെന്നും കെ സി വ്യക്തമാക്കി.
ആര്ക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാം. ഞാനും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവന്ന നേതാവാണ്. അവസരങ്ങള്ക്കായി കടിപിടി കൂടുന്നയാളല്ല. പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ത്യാഗമല്ല. പാര്ട്ടിയില്ലെങ്കില് നേതാവില്ല. എം പിമാര് മത്സരിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണ്. പഴയ ആളുകളെ മാറ്റിനിര്ത്തില്ല. യുവത്വത്തിനൊപ്പം അനുഭവസമ്പത്തിനും പ്രാധാന്യം നല്കുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു. അതേസമയം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് വിവാദത്തില് പിജെ കുര്യനെ വേണുഗോപാല് തള്ളി. എത്ര ഉന്നത നേതാവായാലും സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയം പൊതു ചര്ച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുതെന്നും കെ സി വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു.