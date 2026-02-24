തൃശൂരിൽ പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി; തീരുമാനമാകാത്തത് കോൺഗ്രസിൽ

രേണുക വേണു|
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയിലാക്കി മുന്നണികൾ. ത്രികോണ പോരാട്ടം നടന്നേക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്ന തൃശൂരിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി പത്മജ വേണുഗോപാൽ മത്സരിക്കും. മുൻപ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി തൃശൂരിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് പത്മജ.
തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പത്മജയ്ക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂരിൽ മത്സരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നു പത്മജയും വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസുകാരിയായിരുന്ന പത്മജ പിന്നീട് ബിജെപിയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2016 ലും പത്മജ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി തൃശൂരിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ മത്സരിക്കും. 2016 ൽ സുനിൽകുമാർ തൃശൂരിൽ ജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.