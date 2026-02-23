മെഡിക്കല്‍ അനാസ്ഥ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ഡോക്ടര്‍; കുട്ടിയുടെ മരണത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി ആശുപത്രി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിലെ മമല് ആശുപത്രിയിലെ രണ്ടര വയസ്സുകാരി ശ്വാസതടസ്സം മൂലം മരിച്ച സംഭവത്തില് മെഡിക്കല് അനാസ്ഥയുണ്ടെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ഡോക്ടര്. കുത്തിവയ്പ്പ് നല്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് കുട്ടിയുടെ നില വഷളായി എന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം ഡോക്ടര് അരുണ് വാര്യര് നിഷേധിച്ചു. കാട്ടാക്കടയിലെ ചക്കിപ്പാറയിലെ സിദ്ദിഖിന്റെ മകള് രണ്ടര വയസ്സുള്ള ആയിഷ ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത്.
ഇരട്ടകളില് ഒരാളാണ് ആയിഷ. ക്ഷീണവും ശ്വാസതടസ്സവും കാരണമാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. നെബുലൈസേഷന് നല്കിയ ശേഷം രണ്ട് കുത്തിവയ്പ്പുകള് നല്കി. താമസിയാതെ കുട്ടിയുടെ നില വഷളായി. കുട്ടിയെ ഉടന് തന്നെ ആംബുലന്സില് നെയ്യാര് മെഡ്സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ ആശുപത്രിയില് എത്തിയപ്പോഴേക്കും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുമ്പോള് കുട്ടിക്ക് കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരോഗ്യനില വഷളായ സാഹചര്യത്തില് ജീവന് രക്ഷിക്കാന് മുന്കരുതല് എന്ന നിലയിലാണ് അഡ്രിനാലിന് നല്കിയത്.
കുട്ടിയെ നെയ്യാര് മെഡിസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴും പള്സ് ദുര്ബലമായിരുന്നു-' ഡോക്ടര് അരുണ് വാര്യര് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന നിലപാടില് കുടുംബം ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. സംഭവത്തില് മാമല് ആശുപത്രിക്കെതിരെ കുടുംബം പോലീസില് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മരണകാരണം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷമേ സ്ഥിരീകരിക്കൂ. ആയിഷയുടെ പിതാവിന്റെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.