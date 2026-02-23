സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കാന് സര്ക്കാര് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. മുന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് അധ്യക്ഷനായ കമ്മീഷന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കണം. സംസ്ഥാന ബജറ്റിലാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചാലുടന് കമ്മീഷനിലെ ശുപാര്ശകള് നടപ്പിലാക്കാന് കഴിയുമെന്ന് സര്ക്കാര് വിശ്വസിക്കുന്നു.
അഭിഭാഷകന് എം രാജഗോപാലന് നായരും വിരമിച്ച അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി ശ്രീലത സുകുമാരനും കമ്മീഷനില് അംഗങ്ങളാണ്. കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനയ്ക്കുള്ള വിഷയങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും.