തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കും; എന്‍ഡിഎ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (20:09 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. മാര്‍ച്ച് ആറിന് മോദി കൊച്ചിയില്‍ എത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്‍ഡിഎ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കും. സമുദായ നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജനുവരി 23 ന് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ 45 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തലസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്നും നഗരത്തിനായി പ്രത്യേക വികസന പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.


