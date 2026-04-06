സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (18:02 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: വയനാട് തുരങ്കപാതയുടെ നിര്മ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. പരിസ്ഥിതി അനുമതിയില്ലാതെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന സമിതിയുടെ വാദം കോടതി തള്ളി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവില് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടില്ല.
ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെയും വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയില് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 'വയനാട് തുരങ്കം പ്രധാനമാണ്, പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജീവനാഡിയാണ്' എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി എല്ലാം വിശദമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെയാണ് തുരങ്കം നിര്മ്മിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളില് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം പരിഗണിക്കണം. വ്യവസ്ഥകള് പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണെങ്കില് ഹര്ജിക്കാര്ക്ക് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.