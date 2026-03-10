ചൂടുള്ള പ്രണയമാണ് ആവശ്യമെന്ന് മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രീലേഖ കുശുമ്പി, തനിക്ക് ഒന്നല്ല, അയ്യായിരം പ്രണയമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ

അഭിറാം മനോഹർ|
തനിക്ക് പ്രണയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് മാധവിക്കുട്ടിക്ക് പ്രണയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്. നിങ്ങളില് പ്രണയിക്കാത്തവര് ആരാണുള്ളത്?, ഒന്നല്ല ഒട്ടേറെ പ്രണയങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം സ്നേഹമാണ്. പ്രണയമില്ലാത്തവര്ക്ക് തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം കാണുമെന്ന് പുനത്തില് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഗണേഷ് പറഞ്ഞു.
നെഹ്റുവിന് പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രണയിച്ചാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. വാജ്പേയിക്ക് പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു. മാധവിക്കുട്ടി മരിക്കും വരെ പ്രണയിച്ചു. ചൂടുള്ള പ്രണയമാണ് ആവശ്യമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഞാന് ചെയ്ത തെറ്റ്?, അഴിമതി നടത്തിയോ, വര്ഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചോ?, എല്ലാക്കാലത്തും തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തില് നിന്നാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം എന്റെ വോട്ട് ഉയര്ത്തുകയെയുള്ളു. ആര് ശ്രീലേഖ കുശുമ്പിയാണെന്നും മേയര് സ്ഥാനം കിട്ടാത്തതിന്റെ നിരാശയുലാണ് അവരെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.