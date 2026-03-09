സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടര്മാരുടെ ഒപി (ഔട്ട്പേഷ്യന്റ്) കണ്സള്ട്ടേഷന് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ നീട്ടിയ പുതിയ സര്ക്കാര് ഉത്തരവിനെതിരെ കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് (കെജിഎംഒഎ) പ്രതിഷേധിച്ചു. ആശുപത്രികളിലെ തിരക്കും അമിത ജോലിഭാരവും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനത്തിലൂടെ പുതിയ തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മാനവ വിഭവശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പകരം നിലവിലുള്ള ഡോക്ടര്മാരുടെ ജോലി സമയം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സര്ക്കാര് ഒരു കുറുക്കുവഴി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അസോസിയേഷന് പറഞ്ഞു. അത്തരമൊരു നീക്കം അംഗീകരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് കെജിഎംഒഎ പറഞ്ഞു.
പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ കുറവും കാരണം സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടര്മാര് ഇതിനകം തന്നെ മതിയായ വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡോക്ടര്മാരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാതെ ഒപി സമയം മാത്രം നീട്ടുന്നത് ചികിത്സയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ഡോക്ടര്മാരെ കടുത്ത ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സമ്മര്ദ്ദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അസോസിയേഷന് പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങള്ക്ക് അര്ഹമായ ഗുണനിലവാരമുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് സര്ക്കാര് അടിയന്തിരമായി വ്യക്തമായ ഡോക്ടര്-രോഗി അനുപാതം നിശ്ചയിക്കണമെന്നും കെജിഎംഒഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ഡോക്ടര് ഒരു ദിവസം എത്ര രോഗികളെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് സര്ക്കാര് നിര്ണ്ണയിക്കണമെന്ന് അസോസിയേഷന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വര്ദ്ധിച്ച ജോലിഭാരത്തിന് ആനുപാതികമായി പുതിയ തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അസോസിയേഷന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏകപക്ഷീയവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് ഉടന് പിന്വലിച്ചില്ലെങ്കില് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങള് ആരംഭിക്കാന് സംഘടന നിര്ബന്ധിതരാകുമെന്ന് കെജിഎംഒഎ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.