യുദ്ധം തുടർന്നാൽ ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണ പോലും ഹോർമുസ് വഴി പോകില്ല, കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്ച്ച് 2026 (11:16 IST)
അമേരിക്ക- ഇസ്രായേല്- ഇറാന് സംഘര്ഷം തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം ഏകദേശം അവസാനിച്ചെന്ന അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇറാന്. യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം തങ്ങള് നിര്ണയിക്കുമെന്ന് ഇറാന് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും തങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം തുടരുകയാണെങ്കില് മേഖലയില് നിന്നും ഒരു ലിറ്റര് എണ്ണപോലും കയറ്റുമതി ചെയ്യാന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഐആര്ജിസി വക്താവ് അലി മുഹമ്മദ് നൈനി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
നേരത്തെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകള്ക്ക് യുഎസ് നാവികസേന സുരക്ഷയൊരുക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് കടലിടുക്കിലൂടെ ഒരൊറ്റ കപ്പലും കടത്തിവിടില്ലെന്നാണ് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ ബഹ്റൈനില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം അവസാനിച്ചെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നതിനിടെ ഇറാന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി തുടരുകയാണ്.