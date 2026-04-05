തുടർഭരണം ഉറപ്പെന്ന് ന്യൂസ് മലയാളം പ്രീ പോൾ സർവേ

രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 5 ഏപ്രില് 2026 (21:49 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫിനു തുടർഭരണം പ്രവചിച്ച് ന്യൂസ് മലയാളം പ്രീ പോൾ സർവേ. 78 മുതൽ 90 സീറ്റുകൾ വരെ നേടി എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് സർവേ പ്രവചിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് 2021 ലേതിനേക്കാൾ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും ഭരണം പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സർവേയിൽ പറയുന്നു.
50 മുതൽ 62 വരെയാണ് യുഡിഎഫിനു പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ. ബിജെപിക്കു പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വരെ. മധ്യ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിനു മേൽക്കൈ. മധ്യ കേരളത്തിൽ 21 മുതൽ 25 വരെ സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫിനു ലഭിക്കുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് 16-20 സീറ്റുകൾ നേടിയേക്കും.
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ 31 മുതൽ 37 വരെ സീറ്റുകൾ എൽഡിഎഫിന്. 23-29 സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫിനു പ്രവചിക്കുന്നത്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിനു അടിതെറ്റും. ലഭിക്കുക വെറും 6-8 സീറ്റുകൾ മാത്രം. എൽഡിഎഫിനു 31 മുതൽ 33 വരെ സീറ്റുകൾ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് സർവേ പ്രവചിക്കുന്നു.