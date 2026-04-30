മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ പേർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനെ

Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില് 2026 (09:34 IST)
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രവചിച്ച ഇന്ത്യ ടുഡെ - ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്സിറ്റ് പോളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ പേർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെ. അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആരെ വേണമെന്ന ചോദ്യത്തിനു 33 ശതമാനം പേരും പിണറായി വിജയനെയാണ് പിന്തുണച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള വി.ഡി.സതീശനു 21 ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയാണുള്ളത്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കു എട്ട് ശതമാനം പേരുടെയും കെ.സി.വേണുഗോപാലിനു മൂന്ന് ശതമാനം പേരുടെയും പിന്തുണയുണ്ട്. കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്കു രണ്ട് ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണ.
ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ സർവേ ഫലം
യുഡിഎഫിനു 78 മുതൽ 90 സീറ്റുകൾ വരെയാണ് ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ ഇത്തവണ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫിനു 49 മുതൽ 69 വരെ സീറ്റുകളും. എൻഡിഎ 1-3 സീറ്റുകൾ നേടിയേക്കാം.