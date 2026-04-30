അഞ്ച് വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയുടെത് ഉള്‍പ്പെടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വഴി രഹസ്യ വില്‍പ്പന; മലപ്പുറത്ത് യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:24 IST)
പരപ്പനങ്ങാടി: സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. അരിയല്ലൂര്‍ വള്ളിക്കുന്ന് നാരായണി ഹൗസില്‍ നിതിന്‍ മോഹന്‍ദാസിനെയാണ് (25) പരപ്പനങ്ങാടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിയായ ഒരു യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. മോര്‍ഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴിയാണ് വിറ്റിരുന്നത്.

ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ആയിരത്തോളം പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിയുടെ ഫോണിലെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളില്‍ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ മറ്റൊരു മൊബൈല്‍ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു. മാഹി, താനൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ പ്രതിക്കെതിരെ സമാനമായ പരാതികളുണ്ട്.

ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നത് കണ്ട ഒരു യുവാവ് വിവരം കൈമാറിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വില്‍ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിതിന്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.


