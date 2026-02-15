സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 15 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:09 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവര് മോട്ടോര് വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുന്നതിനെതിരെ പോലീസും മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പും (എംവിഡി) ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിക്കപ്പെടുന്നവരെ ജുവനൈല് ഹോമിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്നും അവരെ വാഹനമോടിക്കാന് അനുവദിക്കുന്ന മുതിര്ന്നവര്ക്കും കര്ശന നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. പിഴ അടച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റവാളികള്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാന് കഴിയില്ലെന്നും ആറ് മാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക പരിശോധനാ ഡ്രൈവില് വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുന്ന ഒമ്പത് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവരെ പോലീസ് പിടികൂടി. അവര്ക്ക് വാഹനങ്ങള് നല്കിയ മുതിര്ന്നവര്ക്കെതിരെ കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. പരിശോധന മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവര് വാഹനമോടിക്കുന്നത് തടയാന് തടവ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കര്ശനമായ ശിക്ഷകള് ഉള്പ്പെടുത്തി 2019 ല് കേന്ദ്ര മോട്ടോര് വാഹന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു.
എന്നാല് കേരളത്തിലും മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമം കര്ശനമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല.പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ഡ്രൈവര്മാര് ഉള്പ്പെടുന്ന അപകടങ്ങള് പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് നിയമങ്ങള് കര്ശനമായി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം.