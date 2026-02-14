കൊച്ചി: നഗരത്തിലെ ഒരു ജ്വല്ലറി കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് വീണയാള് മരിച്ചു. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് എറണാകുളം സെന്ട്രല് പോലീസ് അറിയിച്ചു. മൃതദേഹം മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മരിച്ചയാള്ക്ക് 50 വയസ്സ് പ്രായ് തോന്നിക്കും.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ബഹുനില കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് വീണ മൃതദേഹം നിലത്ത് കിടക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്നാം നിലയില് നിന്ന് ചാടിയതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വീഴുമ്പോള് ശരീരത്തില് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന മുണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ ആറാം നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറിയതായി സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു. ആറാം നിലയിലേക്ക് കയറിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് തുറസ്സുകളില്ല. മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ചാടിയതായിരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തില് അദ്ദേഹം തല്ക്ഷണം മരിച്ചിരിക്കാമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.