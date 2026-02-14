സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
സ്കൂള് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കൈകളില് പാഠപുസ്തകവും സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോമും എത്തിക്കുന്നതു ഭരണപരമായ മികവിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ടി പറഞ്ഞു. അടുത്ത അധ്യയന വര്ഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകത്തിന്റെയും സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോമിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാലതാമസങ്ങള് മറികടന്ന് സമയബന്ധിതമായി വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്നത് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും രക്ഷിതാക്കള്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് റോബോട്ടിക് ലാബുകള് സ്ഥാപിച്ച് സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്ക്കും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകള് പഠിക്കാന് അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ സൗകര്യങ്ങള് എല്ലാവര്ക്കും ലഭ്യമാക്കുകയാണ്.
കിഫ്ബി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ നിരവധി സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങള് നിര്മ്മിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളെ കൂടുതല് ആകര്ഷകമാക്കാന് കഴിഞ്ഞു. അടച്ചുപൂട്ടല് ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്ന സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് ഇന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രവേശനം വര്ധിച്ചു. ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി പൊതുവിദ്യായങ്ങള് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ്, 3D മോഡലിംഗ് തുടങ്ങിയ പുതിയ പഠന മേഖലകള് സിലബസിന്റെ ഭാഗമാക്കിയതിലൂടെ കുട്ടികളെ ഭാവിയിലേക്ക് സജ്ജരാക്കുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി അപകട/ലൈഫ് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയും സൗജന്യ ഹെല്ത്ത് കാര്ഡും ഉള്പ്പെടുന്ന സുരക്ഷാ പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കി. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വലിയ പിന്തുണ നല്കുന്ന സമീപനമാണ് സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
പരീക്ഷാഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പേ പുസ്തകങ്ങള് അച്ചടിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നത് ആസൂത്രണമില്ലായ്മയല്ല, മറിച്ച് നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സര്ക്കാര് വിദ്യാലയങ്ങളെ ലോകനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്താന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ 'തുഗ്ലക്ക് പരിഷ്കാരം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയെ ചെറുക്കുന്ന നിലപാടാണ്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്ക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കി അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.