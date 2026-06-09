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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (09:53 IST)

മറുപടി പറയാൻ തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാം; സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ മാധ്യമവിലക്ക്

കന്റോൺമെന്റ് ഗേറ്റ് വഴിയാണ് നേരത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അകത്തുകയറ്റിയിരുന്നത്

Media Ban CM Office
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (09:53 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (10:30 IST)
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സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ മാധ്യമവിലക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശാനുസരണമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും വിലക്കുണ്ട്. 
 
കന്റോൺമെന്റ് ഗേറ്റ് വഴിയാണ് നേരത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അകത്തുകയറ്റിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റിലൂടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു അകത്തുപ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അക്രഡിറ്റേഷൻ കാണിച്ചാലും അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു ഈ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. 
 
നേരത്തെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പോലും അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു വി.ഡി.സതീശൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമാന രീതിയിലുള്ള മാധ്യമനിയന്ത്രണമാണ് സതീശൻ നടത്തുന്നത്. 
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