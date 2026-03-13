രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (09:04 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എണ്ണ വിതരണം തടസപ്പെട്ടതാണ് പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം.
കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി നഗരങ്ങളിൽ പാചകവാതക ദൗർലഭ്യതയെ തുടർന്ന് ഹോട്ടലുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പല ഹോട്ടലുകളും മൂന്ന് ദിവസമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ചട്നി, ഓംലെറ്റ് തുടങ്ങി ചായ വരെ പല ഹോട്ടലുകളിലും ഇല്ല.
ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുല്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണത്തിലും പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നു. പല ഏജൻസികളും ബുക്കിങ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി. ബുക്കിങ് സ്വീകരിച്ച ഏജൻസികൾ ഒന്നരയാഴ്ചയിലേറെയായിട്ടും സിലിണ്ടർ വിതരണം ചെയ്തില്ലെന്ന പരാതികളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ഏജൻസികൾക്കു മുന്നിൽ ആളുകൾ ബഹളമുണ്ടാക്കി.
രാജ്യത്ത് പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ മോദി എതിർക്കാത്തതാണ് ഇറാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ കാരണം.