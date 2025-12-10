തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടിങ് സമയം ശ്രദ്ധിക്കണം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് സമയക്രമം സമ്മതിദായകര് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അറിയിച്ചു. രാവിലെ 7 മുതല് വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. വൈകുന്നേരം 6 വരെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനില് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മുഴുവന് പേര്ക്കും വോട്ട് ചെയ്യാന് അവസരം നല്കും.
വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാന് നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് പോളിങ് സ്റ്റേഷനില് ക്യൂവില് നില്ക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വോട്ട് ചെയ്യാന് അനുവദിക്കും. ഇവര്ക്ക് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര് ഒപ്പിട്ട സ്ലിപ്പ് നല്കും. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആള്ക്ക് ഒന്ന് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് സ്ലിപ് നല്കുക. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞാലും ക്യൂവിലുള്ള സമ്മതിദായകര് എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തു കഴിയുന്നതു വരെ വോട്ടെടുപ്പ് തുടരും.
