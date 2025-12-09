എസ്ഐആർ സമയപരിധി രണ്ടാഴ്ചകൂടി നീട്ടണമെന്ന് കേരളം, 97 ശതമാനവും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തെന്ന് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
കേരളത്തില് നടക്കുന്ന എസ്ഐആറിന്റെ സമയപരിധി രണ്ടാഴ്ചകൂടി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില്. 20 ലക്ഷത്തോളം എന്യൂമറേഷന് ഫോമുകള് ഇനിയും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം കേരളത്തിലെ 97 ശതമാനം ഫോമുകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതായി തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് എസ്ഐആര് സമയപരിധി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി നല്കിയിരുന്നതായി കേന്ദ്ര തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയെ ഷെഡ്യൂള് പ്രകാരം ഡിസംബര് 18 വരെ എന്യൂമറേഷന് ഫോം സമര്പ്പിക്കാം. കരട് പട്ടിക ഡിസംബര് 23നാകും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
എന്നാല് സംസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര് തന്നെ 20 ലക്ഷത്തോളം എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് കോടതിയില് വാദിച്ചത്. സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയര് അഭിഭാഷകന് പി വി സുരേന്ദ്രനാഥ്, അഭിഭാഷകന് ജി പ്രകാശ് എന്നിവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യത്തെ കേന്ദ്ര തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ശക്തമായി എതിര്ത്തു. രണ്ടാഴ്ച സമയം നീട്ടുന്നതില് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും വാക്കാല് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും വിവിധ കക്ഷികളും ആവശ്യം ആവര്ത്തിച്ചതോടെ ഹര്ജികള് 18ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.