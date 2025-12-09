ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി ദിലീപ്, തനിക്കെതിരായ ഗൂഡാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും

Dileep
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:04 IST)
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിന് പിന്നാലെ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി നടന്‍ ദിലീപ്. അന്വേഷണ സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉള്‍പ്പടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി തന്നെ ബലിയാടാക്കിയെന്നും തനിക്കെതിരായ ഗൂഡാലോചനയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്നുമാണ് ദിലീപ് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിധി പകര്‍പ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനാണ് നീക്കം.


നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ തന്നെ പ്രതിയാക്കാനുള്ള ഗൂഡാലോചനയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് മഞ്ജു വാര്യരാണെന്ന് കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ദിലീപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ദിലീപിനെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിയാക്കാന്‍ ഗൂഡാലോചന നടത്തിയതായി ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ ബി രാമന്‍പിള്ളയും ആരോപിച്ചിരുന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിലുള്ള ഗൂഡാലോചന പുറത്ത് വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന ദര്‍ബാര്‍ ഹാള്‍ ഗ്രൗണ്ടിലെ അമ്മയുടെ കൂട്ടായ്മയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെയാണ് ദിലീപ് പരാമര്‍ശിച്ചത്.


ദിലീപിന്റെ ആരോപണത്തില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസിലെ ചില ക്രിമിനലുകള്‍ ജയിലിലെ പ്രതികളെ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളകഥ മെനഞ്ഞുവെന്നും തന്റെ ജീവിതവും കരിയറും തകര്‍ക്കാനാണ് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഗൂഡാലോചന നടന്നതെന്നുമാണ് ദിലീപ് പറയുന്നത്.അതേസമയം ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാര്‍ എന്നും അതിജീവിതയ്‌ക്കൊപ്പമാണെന്നാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതികരണം.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :