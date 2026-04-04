സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില് 2026 (17:58 IST)
പാലക്കാട്: സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്ശം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി രമേശ് പിഷാരടിക്കെതിരെ മഹിളാ മോര്ച്ച പോലീസില് പരാതി നല്കി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കവിത മേനോന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി സമര്പ്പിച്ചു. സംവിധായകന് രഞ്ജിത്ത് ഉള്പ്പെട്ട ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് പിഷാരടി നല്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാതി.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് വ്യക്തിപരമാണെന്നും അതില് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രസ്താവനയെ വികാരാധീനവും സ്ത്രീവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് മഹിളാ മോര്ച്ച വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായവരെ ഇത് ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മഹിളമോര്ച്ച ആരോപിച്ചു. ഈ കാരണങ്ങളാല് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് പരാതിയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം പാലക്കാട് വടക്കന്തറയില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞുവെന്നാരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ബിജെപി കൗണ്സിലര് സിന്ധു രാജനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി. പാലക്കാട് ടൗണ് നോര്ത്ത് പോലീസാണ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.