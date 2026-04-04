ഇറാനിലെ ബുഷെഹര്‍ ആണവ നിലയത്തില്‍ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം, ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില് 2026 (19:20 IST)
ടെഹ്റാന്: ഇറാനിലെ ബുഷെഹര് ആണവ നിലയത്തില് അമേരിക്ക വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയതായി പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള്. സംഭവത്തില് ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഇറാന്റെ ആണവോര്ജ്ജ ഏജന്സി ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ആണവ വികിരണ ചോര്ച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ആണവ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തില് മിസൈല് ഇടിക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ബുഷെഹര് പ്ലാന്റ് കുവൈത്തില് നിന്ന് ഏകദേശം 240 കിലോമീറ്റര് അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്ത് ആശങ്ക ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വികിരണ ചോര്ച്ച കുവൈത്തിനെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. എന്നാല് ഇതുവരെ ഒരു ചോര്ച്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആണവ ഊര്ജ്ജ ഏജന്സി വ്യക്തമാക്കി, അത്തരമൊരു സംഭവം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുകയാണ്. ബുഷെഹര് കേന്ദ്രം നേരത്തെ മൂന്ന് തവണ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.