രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (08:55 IST)
Kerala Weather: ഇന്ന് മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കന് ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്കു സാധ്യത. എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദ്ദം നിലനില്ക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. ഇടവിട്ടുള്ള മഴയ്ക്കും സാധ്യത.
കേരള - കര്ണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു വിലക്ക്. മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.