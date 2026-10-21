ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന അനാശാസ്യം അവസാനിപ്പിക്കണം, സ്പാകളിലെ ബിനാമി ബിസിനസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന 'സർവ്വ'
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആയുര്വേദ ചികിത്സാരംഗത്തിന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനാശാസ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാന് സര്ക്കാര് ശക്തമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ആയുര്വേദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആന്റ് വര്ക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന് (SARWA). സംസ്ഥാനത്ത് ആയുര്വേദ ടൂറിസത്തിന്റെ മറവില് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന വ്യാജ സ്പാകള്ക്കെതിരെയും, ഇതിന് കൂട്ടുനില്ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടന സര്ക്കാരിന് ഔദ്യോഗികമായി നിവേദനം നല്കി.
സംസ്ഥാന പോലീസ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷന് സ്പാ' റെയ്ഡുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആയുര്വേദ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെയും പരമ്പരാഗത ചികിത്സകരുടെയും തൊഴില് വിശ്വസ്തത സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടന രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്പാകളുടെ മറവില് നടക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകള് ആയുര്വേദ മേഖലയില് മാന്യമായി തൊഴില് ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികള്ക്ക് കടുത്ത അഭിമാനക്ഷതമുണ്ടാക്കുന്നതായി സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സ്പാകളും ഉയര്ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെ ബിനാമി റാക്കറ്റുകളാണെന്ന് സംഘടന പറയുന്നു. ഇവര് ബിനാമി പേരില് അനാശാസ്യം നടത്തി പണം സമ്പാദിക്കുന്നതായി ഇതിന് മുമ്പും ധാരാളം പരാതികള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആയുര്വ്വേദ ചികിത്സാ മേഖലയെ തകര്ക്കുന്നതാണ്. ഇവര്ക്ക് ലൈസന്സ് അനുവദിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സര്ക്കാര് നിയമത്തിന് മുന്പില് കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തില് പറയുന്നു.
പരമ്പരാഗത ചികിത്സയില് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികള്ക്ക് അഭിമാനക്ഷതമേല്ക്കുന്ന ഇന്നരം നടപടി അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് അസോസിയേഷന് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി കല്ലറ മോഹന്ദാസ് പറയുന്നു. മാന്യമായി തൊഴില് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ അവഹേളിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടി അവസാനിപ്പിക്കാന് സ്പാകളിലെ ആയുര്വേദ ചികിത്സ സര്ക്കാര് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കല്ലറ മോഹന്ദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.